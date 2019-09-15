Dizeyi: Erbil ile Bağdat arasında pozitif ortam oluştu

K24 - BAĞDAT

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Sefin Dizeyi, Erbil ile Bağdat ilişkilerinde pozitif bir ortamın oluştuğunu söyledi.

Bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat’ta bulunan Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Sefin Dizeyi, Erbil ile Bağdat arasında oluşan olumlu ortam dolayısıyla, ikili ilişkilerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat’ı ziyaret ettiğini belirtti.

Dizeyi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve Bağdat’taki Kürt yetkilerle bir araya geldiklerini ifade etti.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne dair konuşan Dizeyi, “Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu toplantısında bütçe ve petrol konusunda iki komisyonun kurulmasına karar verildi. Komisyon, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’ın 2020 bütçesindeki anayasal payının verilmesi için çalışacak” dedi.