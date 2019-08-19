Hükümet Sözcüsü: Bağdat bütçenin yarısından fazlasını göndermedi

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Bağdat hükümetinin Kürdistan Bölgesi’nin yıllık bütçesinin yarısından fazlasını kestiğini söyledi.

Erbil’de basın toplantısı düzenleyen Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, “Kürdistan Bölgesi’nin Irak bütçesindeki payı 12.84 trilyon dinar olarak belirlendi. Ancak Bağdat bir yıl içerisinde sadece 5.44 trilyon dinar gönderdi” dedi.

Irak Hükümeti’nin Kürdistan Bölgesi’nin bütçesinden kesinti yaptığını vurgulayan Adil, Kürdistan Bölgesi’nin petrol gelirini Bağdat’a göndermediği eleştirilerine yanıt vererek, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Bağdat hükümetine günlük 250 bin varil petrol satışından elde edip gönderdiği para, Bağdat’ın kesinti yaptığı orandan çok daha fazla” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nin petrol borularını Bağdat’a teslim etmeye hazır olduğunu kaydeden Adil, “Kürdistan Bölgesi bütçesinden Şimdiye kadar 7.39 trilyon dinar kesinti yapıldı. Ancak sorunun çözümüyle ilgili Irak Hükümeti’nin anlayışlı ve olumlu bir yaklaşımı var” diye konuştu.