Yolcu teknesi alabora oldu: 2 ölü, 11 kayıp

HABER MERKEZİ
Endonezya'nın Batı Papua eyaleti kıyılarında yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişinin öldüğü, 11 kişinin de kaybolduğu bildirildi.
Batı Papua eyaleti kıyılarında yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi kayboldu.
Vietnam Haber Ajansı’nın (VNA) haberine göre, eyalete bağlı Sorong kentinde seyir halindeki tekne dalgalara kapılarak alabora oldu.
Teknenin yerini tespit ederek mahsur kalan 2 yolcuyu kurtaran arama ve kurtarma ekibinin teknede 2 kişinin cesedine ulaştığı bildirildi.
Kaybolan 11 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.
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