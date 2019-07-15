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Yolcu teknesi alabora oldu: 2 ölü, 11 kayıp

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Yolcu teknesi alabora oldu: 2 ölü, 11 kayıp
Endonezya Tekne Alabora

HABER MERKEZİ

Endonezya'nın Batı Papua eyaleti kıyılarında yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişinin öldüğü, 11 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Batı Papua eyaleti kıyılarında yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi kayboldu.

Vietnam Haber Ajansı’nın (VNA) haberine göre, eyalete bağlı Sorong kentinde seyir halindeki tekne dalgalara kapılarak alabora oldu.    

Teknenin yerini tespit ederek mahsur kalan 2 yolcuyu kurtaran arama ve kurtarma ekibinin teknede 2 kişinin cesedine ulaştığı bildirildi.    

Kaybolan 11 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

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