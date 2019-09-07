21 ülkeden ‘güvenli bölge’ toplantısı

K24 - İSTANBUL

Türkiye ile Rojava sınırında oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’ için 21 ülkenin temsilcisi İstanbul’da Suriye muhalefetiyle bir araya geldi.

Türkiye ve Rojava sınırında oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’ için ABD, Fransa, Kanada, İngiltere gibi 21 ülkeden konsolos, temsilci ve diplomatlar, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) de aralarında bulunduğu Suriye muhalefetiyle İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda 21 ülkenin yetkilileri, Suriye muhalefeti içinde yer alan Kürt ve Arap temsilcilerle görüştü.

Toplantıda Kürt ve Arap temsilcilerin, Suriye’deki sorunların çözümü için siyasi ve sivil bir zeminin hazırlanması ve başka ülkelerde yaşayan milyonlarca Suriyelinin ülkelerine dönebilme koşullarının oluşturulması gerektiğini dile getirdiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ‘güvenli bölge’ görüşmelerinin yanı sıra, İdlib’deki son durum ve Suriye muhalefetinin çalışmaları da tartışıldı.

K24’e konuşan Suriye muhalifeti içinde yer alan ENKS üyesi Abdulhakim Beşar, ABD’li yetkililere Roj Peşmergelerinin bölgede rol üstlenmesiyle ilgili taleplerini ileteceklerini söyledi.

Beşar, “Biz bölgede bir güvenli bölgenin oluşmasını istiyoruz. Ama burada Roj Peşmergelerinin de yer almasını istiyoruz. Çünkü Peşmerge’nin eli temizdir, kimsenin kanına bulaşmamıştır. PKK’ye bağlı hiçbir silahlı gücün Fırat’ın doğusunda kalmaması gerekiyor” dedi.

K24’e konuşan Suriye muhalefetinden Ahmed Ramazan ise, “Biz istiyoruz ki ABD ve Avrupa gibi ülkeler Suriye rejimine karşı yaklaşımlarını net olarak ortaya koysunlar. Suriye’de kalıcı bir çözüm istiyoruz. Onun için bu devletlerin Suriye rejimine karşı olumlu ve olumsuz yaklaşımlarını öğrenmek istiyoruz” dedi.