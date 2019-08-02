Ankara’dan ‘güvenli bölge’ açıklaması

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız" dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hami Aksoy, "3 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek" ifadelerini kullandı.

‘Güvenli bölge’ konusuna değinen Aksoy, "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Öte yandan Aksoy, Suudi Arabistan'da Türkiye tırlarının bekletilmesi konusunda şunları söyledi:

“İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz."

JEFFREY’İN AÇIKLAMALARI

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffre,y dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

“DAİŞ, Irak ve Suriye’de ve küresel olarak halen bir tehdittir. Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması sözüne bağlıyız. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu durum, Türklerle ilgili endişelerimizi de kapsıyor. Henüz güvenli bölge konusunda anlaşmaya varmadık. Temaslarımız sürüyor. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz

James Jeffrey, 22 Temmuz’da 3 günlük bir ziyaret için Türkiye’ye gitmişti.

Türkiye’nin başkenti Ankara’da yapılan temaslarda, Fırat’ın doğusunda ‘güvenli bölge’ oluşturulması konusunda bir anlaşmaya varılamamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Bunu açıkça söylememiz lazım. Burada adeta Menbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini ediniyoruz” demişti.