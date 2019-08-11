Türkiye

BASIN ÖZETİ - 11 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ - 11 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Öksüz'e yakın isim bakanlıkta müşavir 

Ağustos mesajı 

Kaz dağları dosyasını açıyoruz 

AVM'lerin köleleri 

Baharı ülkeye yayacağız 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Akülü faytona sopa 

İstanbul göç etti 

Reklamı bırak AR-GE'ye bak 

9 yaşındaki çocuğa Kaz Dağları sansürü 

Garantörlüğü hiç kimse sulandırmasın 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Maliyetimizi bile çıkaramadık 

Kurban çocuklara göre değildir 

İBB'de atama tartışması devam ediyor 

Yaşam mücadelesinde kadınlar hep en önde!

Anlaşmasız Brexit ihtimali artıyor 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

ABD Atak'ı 10 yıl geciktirdi 

Bayrama işsiz girdiler 

Bayram trafiği 

Norveç'te camiye silahlı saldırı 

Arafat'ta dua ve heyecan 


Bu topraklar sahipsiz değil 

Hukuksuzluğun cehennemi 

Düz dünya iddasının ardındaki gerçekler 

Lepra çalışanları cildiyeye kaydırıldı 

Altın madenini istemiyoz gari!

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