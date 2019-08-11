BASIN ÖZETİ - 11 Ağustos 2019

Kürdistan’ın kuzeyindeki yeni hikâye için notlar (II)

Geçmiş milli hikâyemizde Kürdistan’ın diğer parçalarıyla ilgili fikirler en genel fikirlerdi. Kürdistan’ın birliğini, birleşikliğini, bağımsızlığını savunuyordu. Ulusal nitelikli, dayanışmacı fikirlerdi. Bu da Kürt halkı arasından sempati toplamaya, destek bulmaya devam etti.