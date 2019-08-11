BASIN ÖZETİ - 11 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Öksüz'e yakın isim bakanlıkta müşavir
Ağustos mesajı
Kaz dağları dosyasını açıyoruz
AVM'lerin köleleri
Baharı ülkeye yayacağız
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Akülü faytona sopa
İstanbul göç etti
Reklamı bırak AR-GE'ye bak
9 yaşındaki çocuğa Kaz Dağları sansürü
Garantörlüğü hiç kimse sulandırmasın
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Maliyetimizi bile çıkaramadık
Kurban çocuklara göre değildir
İBB'de atama tartışması devam ediyor
Yaşam mücadelesinde kadınlar hep en önde!
Anlaşmasız Brexit ihtimali artıyor
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
ABD Atak'ı 10 yıl geciktirdi
Bayrama işsiz girdiler
Bayram trafiği
Norveç'te camiye silahlı saldırı
Arafat'ta dua ve heyecan
Bu topraklar sahipsiz değil
Hukuksuzluğun cehennemi
Düz dünya iddasının ardındaki gerçekler
Lepra çalışanları cildiyeye kaydırıldı
Altın madenini istemiyoz gari!
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