Katar'da askeri uçaklar çarpıştı

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Katar'da iki eğitim uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçaktaki pilotların fırlatma koltukları ile uçaktan tahliye olduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından paylaşılan Genelkurmay Başkanlığı’na ait açıklamada, iki eğitim uçağının eğitim sırasında havada çarpıştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, pilotların fırlatma koltuğu sayesinde kurtulmayı başardığı kaydedildi.