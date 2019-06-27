Paris’te ‘Jenosit ve Kürtler’ sempozyumu

HABER MERKEZİ
Fransa’nın başkenti Paris’te ‘Jenosit ve Kürtler’ başlıklı sempozyum düzenlenecek.
K24’ün sponsorluğunda Cuma günü düzenlenecek sempozyum, Erbil Üniversitesi, Duhok Üniversitesi ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Paris Temsilciliği koordinasyonuyla gerçekleşecek.
Jenosit ve Kürtler üzerine özel panel sunumlarının olacağı sempozyumda, Kürdistan’da gerçekleştirilmiş jenositlerle ilgili katılımcılar tarafından konuşmaların yapılması bekleniyor.
Sempozyumda, DAİŞ’in Ezidi Kürtlere yönelik katliamı ve DAİŞ’ten kurtarılan Ezidiler üzerine de konuşmalar düzenlenecek.
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