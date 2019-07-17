Türkiye Dışişleri'nden Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Erbil’de bir restoranda gerçekleşen ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu’ndaki bir görevlinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırının faillerinin süratle bulunması için yetkililer nezdinde girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin Başkonsolosluk binası dışında bulunduğu sırada uğradığı silahlı saldırı neticesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Erbil Asayişi, başkent Erbil’de yaşanan ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarını hedef alan saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Asayiş tarafından yapılan açıklamada, Erbil’deki bir restoranda yaşanan silahlı saldırıda biri Türkiye Başkonsolosluğu çalışanı olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısını paylaşıyoruz. Erbillileri ve Erbil’de yaşayan diplomatları Kürdistan Bölgesi’ndeki güvenlik ortamının bozulmasına izin vermeyeceğimiz konusunda temin ediyoruz. Saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor. Saldırganlar hak ettikleri cezayı göreceklerdir.”