BM: Gözaltındaki DAİŞ'liler yargılanmalı veya serbest bırakılmalı

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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ve Irak'taki kamplarda tutulan binlerce DAİŞ militanı ve aile üyelerinin yargılanması veya serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, vatandaşları kamplarda tutulan ülkelerin sorumluluk alması ve herhangi bir suçlama yöneltilmeyen vatandaşlarını ülkelerine geri alması çağrısında bulundu.

DAİŞ'in Suriye'de kontrol ettiği son bölge de Mart ayında örgütün elinden alınmıştı.

BM yetkilisi Bachelet, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünde bulunan El-Hol kampındaki koşulların "kabul edilemez" olduğunu savundu.

Gözaltına alınan terör örgütü DAİŞ mensupları için hazırlanan kamplarda yaklaşık 55 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Ülkeler, bu kamplardaki örgüt üyesi vatandaşlarının geri dönmelerine sıcak bakmıyor.

Gerekçe olarak da yargılamanın zorluğu ve ülkelerindeki kamuoyunun, DAİŞ militanlarının dönüşüne karşı çıkması gösteriliyor.

Bazı ülkeler de vatandaşları olan militanların Suriye ve Irak'ta doğan çocuklarını vatandaş olarak tanımıyor.

Michelle Bachelet özellikle çocukların büyük insan hakları ihlallerine maruz kaldığını söylüyor:

"Adil yargılamalar üzerinden hesap sormak toplumları daha fazla radikalleşmeden ve şiddetten korur.

Haklarında herhangi bir suç şüphesi bulunmayan kişilerin gözaltında tutulmaya devam edilmesi kabul edilemez.

Yargılamaların uluslararası standartlarda yapılamaması durumunda bu kişiler vatandaşları olduğu ülkelere geri gönderilmeli.

Devletler çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarının çocuklarını da vatandaş olarak tanımalı, başka türlüsü kabul edilemez.

Halihazırda çok kötü şeyler yaşamış bu çocukları haymatlos (vatansız) bırakmak kabul edilemez."

BM yetkilisi Bachelet, DAİŞ'lilerin yaklaşık 29 bin çocuğu olduğunu söylüyor.

Çocukların 20 bininin Iraklı olduğu, kalanlarının da 50 farklı ülkeden gelen militanların çocukları olduğu tahmin ediliyor.

Fransa, Rusya, Fas, Suudi Arabistan, Avustralya ve Hollanda bugüne kadar bazı çocukları geri aldı.