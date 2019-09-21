Başkan Barzani, Irak Başkanlık Divanı Başkanı’yla görüştü

K24 - ERBİL
Başkan Mesud Barzani, Irak Cumhuriyeti Başkanlık Divanı Başkanı Nasır Elani ile Erbil-Bağdat ilişkilerini ele aldı.
Başkan Mesud Barzani bugün Selahaddin’deki ofisinde Irak Cumhuriyeti Başkanlık Divanı Başkanı Nasır Elani’yi kabul etti.
Görüşmede bölgesel gelişmeler ve Irak’taki siyasal sürecin yanı sıra, Erbil-Bağdat ilişkileri masaya yatırıldı.
Görüşmede, mevcut sorunların çözümü için Erbil ve Bağdat’ın görüşmelere devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Başkan Barzani geçtiğimiz günlerde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’yle de görüşmeler gerçekleştirmişti.
Erbil ile Bağdat arasındaki görüşme trafiği son günlerde hızlandı. İki taraf da bütçe, Kürdistani bölgeler ve petrolle ilgili sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtiyor.
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