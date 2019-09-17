Erbil ile Bağdat’tan bütçe görüşmesi

K24 - ERBİL

Irak hükümetinden bir heyetin bütçe görüşmeleri için başkent Erbil’e geleceği bildirildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre Irak Maliye Bakanı Fuad Hüseyin başkanlığında Bağdat’tan bir heyet bütçe görüşmeleri için Erbil’e gelecek.

İki hükümet yetkilileri bütçe görüşmeleri için zaman zaman görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ayrıca bütçe görüşmelerinin dışında Bağdat heyetinin Erbil’de başka konularda da görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin kurduğu yeni hükümet, bütçe ile birlikte birçok sorunu çözmek için Irak merkezi hükümetiyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda sık sık heyetler düzeyinde karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriliyor.