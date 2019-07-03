İlk kez düşünce gücüyle iletişim kuruldu

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Araştırmacılar, tarihte ilk defa beyinler arası iletişim ara yüzü geliştirmeyi ve bir beyinden diğerine sadece düşünce gücüyle bilgi aktarmayı başardı.

Yapılan deneyde 3 katılımcı, birbirleriyle sadece beyinlerini kullanarak iletişim kurdu ve çeşitli sorunları çözdü.

Washington Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, ‘BrainNet’ adı verilen sistem ile beyinden beyine iletişim kuruldu. Bu başarı, telepatik iletişim gerçekleştirme yolunda önemli bir adım oldu.

Washington Üniversitesi Paul G. Allen Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Okulu’ndan Profesör Rajesh Rao, şunları söyledi:

“İnsanlar, iletişim kurarak tek başımıza çözemeyeceğimiz sorunları çözen ve işbirliği yapan sosyal varlıklardır. Bir grup insanın yalnızca beyinlerini kullanarak işbirliği yapıp yapamayacağını merak ettik. BrainNet fikrini de böyle bulduk: iki kişi, üçüncü bir kişiye sorunun çözümü için yardım ediyor.”

Nisan ayında Scientific Reports’da yayımlanan çalışmada ise iki kişinin, üçüncü bir kişiye bağlı bir başlık yardımıyla yardımcı olduğu belirtildi.

Katılımcılar, bir çeşit tetris oyununu beraber oynadı. Gönderici adı verilen iki kişi, oyunu görebiliyor ama kontrol edemiyordu. Üçüncü kişi ise oyunu görebiliyor ancak diğer bilgileri edinmek için ‘ortaklarına’ güvenmek zorundaydı.

Üç katılımcı da farklı odalara konuldu. Bu katılımcılar birbirlerini göremiyor, duyamıyor ve iletişim kuramıyordu. Kablolarla iletilen uyarılar, alıcının beynine elektrik dalgaları olarak gönderildi.

Teknik olarak alıcının beynindeki nöronlar, göndericiden gelen bilgileri ‘gördüğü’ yönünde kandırılmış oldu. (Kaynak: Technoid Hub, Webtekno)