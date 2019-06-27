ABD - Çin ticaret savaşında geçici ateşkes

HABER MERKEZİ

Japonya'da düzenlenen G20 zirvesi öncesinde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını sonlandıracak taslak bir anlaşmanın hazırlandığı belirtildi.

Çin basınına göre yapılan anlaşma sayesinde Washington, 300 milyar dolar değerindeki mallara getirmeyi planladığı yeni ek vergileri durduracak.

İki ülkenin anlaşma detaylarını basın bildirileriyle kamuoyuna duyurması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 zirvesi kapsamında cumartesi günü Japonya'nın Osaka kentinde bir araya gelecek.

Trump'ın görüşmeye ön şart olarak söz konusu taslak anlaşmanın hazırlanmasını öne sürdüğü ifade ediliyor.

Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada Pekin ile anlaşmayı umduğunu ancak sonuca varılmadığı durumda yeni ek vergiler getireceğini söylemişti.

Eğer sözleşme imzalanamazsa, ABD Çin'den ithal ettiği ürünlerin neredeyse tamamına ek vergi getirecek.