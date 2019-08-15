Hayatta olan en yaşlı canlı: 512 yaşında

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Bilim insanları, 512 yaşında bir köpek balığı keşfetti.

Dünyanın en kuzey bölgesinde bulunan Grönland adasında keşfedilen yeni bir köpek balığı, görenlerde şaşkınlık yaratıyor. Bilim insanlarının keşfettikleri bu köpek balığının, bugüne kadarki en yaşlı omurgalı olduğu ifade ediliyor.

Bilim insanları, köpek balıklarının yaşını tespit edebilmek için bu canlıların boylarından faydalanıyor. Bunun nedeniyse köpek balıklarının her yıl yaklaşık olarak 1 santimetre uzuyor olması. Bilim insanlarının keşfettikleri bu köpek balığının uzunluğuysa 5,4 metre.

Bilim insanları tarafından keşfedilen bu köpek balığının uzunluğunun 5,4 metre olması, bu köpek balığının doğduğu yılın 1505 olabileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre bu köpek balığı 512 yaşında ve hala hayatta olan en yaşlı canlı.

Aslına bakacak olursak bu köpek balığı türü zaten uzun yaşamalarıyla biliniyor. Genelde Grönland çevresinde görülen bu köpek balıkları en az 270 yıl yaşıyorlar ancak keşfedilen bu köpek balığının 512 yıl yaşaması bilim insanlarını heyecanlandırıyor. Buna ek olarak az sonra göreceğiniz aynı türdeki bir köpek balığı ise 392 yaşında.

Köpek balığından aldıkları örnekleri incelemeye devam eden bilim insanları, bu köpek balığı türünün bu kadar uzun yaşamasını sağlayan genleri araştırıyor. (Kaynak: Sputnik, Webtekno)