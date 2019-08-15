DAİŞ, ABD’li askerin ölümüyle ilgili sorumluluğu üstlendi

HABER MERKEZİ
Terör örgütü DAİŞ, Ninova’da ABD’li bir askerin öldürülmesinin sorumluluğunu üstlendi.
DAİŞ’in haber ajansı Al-Amaq’ta yer alan haberde, terör örgütü DAİŞ mensuplarının Ninova’nın Kenus bölgesinde ABD askerleri ve Irak Ordusu ile girdiği çatışmada söz konusu ABD askerinin öldürüldüğü belirtildi.
Haberde, çatışmada bir ABD askerinin de yaralandığı bildirilirken, Irak askerlerinden de yaşamını yitirenlerin olduğu bilgisine yer verildi.
Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Koalisyon tarafından yapılan açıklamada, Ninova’da bir ABD askerinin yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.
Yaşamını yitiren askerin kimliğiyle ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmezken, yaralı ABD askerinin olduğuna dair bilgi de paylaşılmamıştı.
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