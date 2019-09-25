ABD’den Irak uyarısı

K24 - ERBİL

ABD, bir kez daha vatandaşlarına Irak’a seyahatte bulunmamaları yönünde uyarıda bulundu.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarının Irak’a ziyarette bulunmaması uyarısı yapıldı.

Bu ülkede yaşayan ABD vatandaşlarının da çok dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, büyük şehirlerde özellikle akşam saatlerinde terör saldırıları riskinin yüksek olduğu kaydedildi.

Önceki gece ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye havan topu saldırısı düzenlenmişti. Havan toplarından ikisi elçilik binası yakınlarına düşerken, bir tanesi de Dicle Nehri kıyısına düşmüştü.

Uluslararası koalisyon herhangi bir ABD temsilcilik binasının hedef alınmadığını duyursa da Irak istihbaratı olayı doğruladı. Saldırıyı üstlenen ise olmadı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına daha önce de havan topuyla saldırılar düzenlenmişti.