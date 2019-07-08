Erdoğan'dan S-400 mesajı: Yolculuk hazırlığı sürüyor

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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, S-400’lerle ilgili, “Bu gelen bütün S400’ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, dünyamız için hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, şunları ifade etti:

“Şu anda sondaj gemilerimiz koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettiriyor. Sağdan soldan rahatsız edici sesler çıkabilir. Ama bu seslerin hiçbirisi bizi yolumuzdan alıkoymayacağını açıkladık. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Uluslararası camiada da en son G20 toplantısında da görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Şu anda tabi Yunanistan’da malum dün akşam sonuçlanan bir seçim oldu. Arzumuz Ege’de Akdeniz’de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım.

S-400’LER

S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Yani bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur. Ama yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarih-tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağı bu konunun sorumluluğu Milli Savunma Bakanlığı’mız ve Genelkurmay Başkanlığı’mızda. Bu gelen bütün S400’ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, dünyamız için hayırlı olsun diyoruz.”