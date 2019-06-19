Kürt yazar Nahide Refik Hilmi hayatını kaybetti

K24 - SÜLEYMANİYE
Kürt yazar ve siyasetçi Refik Hilmi’nin kızı yazar Nahide Refik Hilmi, Süleymaniye’de hayatını kaybetti.
Nahide Refik Hilmi’nin ölüm haberini Facebook hesabından bildiren aile dostlarından Mecid Salih, Hilmi’nin sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Araştırmacı - yazar Nahide Refik Hilmi, akademik kariyerinin yanı sıra Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi etkinlikleriyle de tanınıyordu.
Kürt yazar, bugün Süleymaniye’deki Seywan mezarlığına defnedildi.
Babası Refik Hilmi, Kürdistan siyasi tarihinin önemli isimlerindendi. Efsanevi Kürt lider Ölümsüz (Nemir) Mele Mustafa Barzani’nin ve 1919 yılındaki İngiliz işgalcilere karşı Süleymaniye’de isyana karşı savaşan Şeyh Mahmud-i Hafid’in yanında saflara katılmıştı.
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