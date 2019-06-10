Yeni Zelanda’dan flaş Irak kararı

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin Irak'ta bulunan askerlerini 2020 yılının haziran ayı sonuna kadar tamamen çekeceğini söyledi.
Ardern, Yeni Zelandalı askerlerin DAİŞ'le mücadele kapsamında Irak güvenlik güçlerinin eğitimine katkı sağladığını ve misyonun da sona yaklaştığını belirtti.
Wellington yönetimi, 2015'in yılında Irak'a 100'ün üzerinde asker gönderdi.
Yeni Zelandalı askerler ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonda Avustralyalı askerlerle birlikte Bağdat yakınlarındaki Taji Üssü'nde Irak güvenlik güçlerinin eğitimine katkı sağlıyordu.
Taji Üssü'nde 2015'ten bu yana 45 bin civarında Iraklı güvenlik görevlisi eğitim aldı.
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