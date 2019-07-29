Ankara’dan ABD’ye ‘güvenli bölge’ mesajı

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Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akar, görüşmede Türkiye'nin ABD'den beklentisinin, terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması olduğunu ifade etti" denildi.

Açıklamada, "Görüşmede, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak 'güvenli bölge'yi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir" denildi.

Esper, geçen Aralık ayında Trump yönetimi ile ABD'nin Suriye politikaları konusunda anlaşmazlık yaşayıp istifa eden Jim Mattis'in yerine ABD Savunma Bakanı olarak seçilmişti.