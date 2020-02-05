‘AB, Türkiye’ye yaptırım hazırlığında’

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği, Türkiye’nin Akdeniz’de sürdürdüğü doğalgaz arama faaliyetlerine katılan kişilere yaptırım kararı alma hazırlığında.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Akdeniz’de sürdürdüğü doğalgaz arama çalışmalarına katılan kişilere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

AB diplomatlarının aktardığına göre, dün bir araya gelen Birlik üyesi ülkelerin temsilcileri, bu bağlamda iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına AB’ye giriş yasağı getirdi. Karar uyarınca söz konusu iki kişinin AB'deki varlıkları da donduruldu.

Habere göre, kararın yarın ilgili AB kurulu tarafından hukuki açıdan değerlendirildikten sonra Bakanlar Konseyi’nce onaylanarak yürürlüğe konması bekleniyor.

AB'NİN TÜRKİYE’YE YAPTIRIMLARI

AB'ye üye ülke dışişleri bakanları, Kıbrıs ve Yunanistan'ın baskısı ile geçtiğimiz yıl kasım ayında, Türkiye’nin sondaj çalışmalarına katılanlar hakkında yaptırım kararı almış; kurum, firma ve şahıslar hakkında yaptırım kararı uygulanmasının önünü açmıştı.

Avrupa Birliği ayrıca, aynı gerekçe ile henüz geçtiğimiz yıl temmuz ayında Türkiye'ye aktardığı kaynaklarda kesintiye gitme, bazı sözleşmeleri askıya alma ve hava trafiği ile ilgili bir anlaşmayı da iptal etme kararı almıştı.

Ankara ise uluslararası hukuka göre kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu savunduğu bölgelerde geçtiğimiz yıl doğal gaz sondaj faaliyetlerine başladı. Kıbrıs hükümeti de doğalgaz yataklarının araştırılması için İtalya'dan Eni, Fransa'dan Total ve ABD’li ExxonMobil isimli enerji şirketleri ile sözleşme imzalamış durumda.