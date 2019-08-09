Pakistan, Hint filmlerini yasakladı

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Pakistan, Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldıran Hindistan'a tren seferlerini durdurduğunu ve Hint filmlerini yasakladığını açıkladı.

İki ülke arasında 70 yıldır anlaşmazlık konusu olan Keşmir bölgesinin Hindistan yönetimi altındaki kısmında uygulanan kuşatma ve iletişim karartması sürerken Pakistan askeri bir çatışma ihtimalini dışladı ama politik, diplomatik ve hukuki seçenekleri kullanacağını bildirdi.

"Hindistan'a Hayır" sloganıyla bir kampanya başlatan Pakistan Enformasyon Bakanlığı iki ülke arasındaki bütün kültürel alışverişin durdurulduğunu, ortak projelerin askıya alındığını bildirdi.

Hindistan ve Pakistan daha önce de birbirlerinin kültür ve sanat içerikleri ve sanatçılarına kapılarını kapatmıştı.

Hindistan'ın ünlü Bollywood sinema sektörü, ayrılıkçı militanların Keşmir'de bir kışlayı basıp çok sayıda askeri öldürdüğü 2016 yılından bu yana Pakistanlı sanatçıları boykot ediyor. Pakistan bu saldırıyla hiç bir ilgisi olmadığını açıklamıştı.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILDI

Hindistan'ın Narendra Modi liderliğindeki hükümeti bu hafta nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir eyaletine özerk statü veren yasayı iptal ettiğini ve eyalet dışından kişilerin bu bölgede mülk almasını serbest bıraktığını bildirmişti.

Öfkeyle karşılanan adımlardan biri de Hindistan hükümetinin bölgeyi daha iyi denetleyebilmek için iki ayrı idari birime ayırması oldu.