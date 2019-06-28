AB: ABD - Çin gerginliği küresel ekonomiyi yavaşlatıyor

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Jean-Claude Juncker, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkinin zor olduğunu belirterek, iki ülkenin küresel ekonominin yavaşlamasına sebep olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi’nde basın toplantısı düzenledi.

AB’nin Çin ve ABD ile Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) ilişkin reform konusunda yakından çalıştığını anlatan Juncker, küresel ticarette denge kurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Juncker, Çin ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin “zor” olduğunu vurgulayarak, “Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor. Hem ABD ve hem de Çinli yetkililerle yaptığım görüşmelerde bu tartışmalı meselenin oluşturduğu zararlı etkiye dikkatlerini çekiyordum” ifadesini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KRİZ

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Mart’ta ilan ettiği kararla çelik ve alüminyum ithalatında ek vergi uygulamalarıyla başlayan 'ticaret savaşı', Washington yönetiminin Çinli bir teknoloji firmasının ürünlerini yasaklaması ile iki ülke arasındaki krize yeni bir boyut kazandırmıştı.

ABD, Çin'den yaptığı 250 milyar dolarlık ithal ürüne yüzde 25 vergi getirdiğini açıklamış, Pekin yönetimiyse Beyaz Saray'ın bu kararlarına ABD menşeili 60 milyar dolarlık ürüne vergi getirdiğini duyurmuştu.

Çin geçtiğimiz yıl ABD'ye 423 milyar dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden 104 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.