Amiri’den Neçirvan Barzani’ye tebrik telefonu

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Fetih Koalisyonu ve Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yi yeni görevinden ötürü tebrik etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, yeni görevi dolayısıyla tebriklerini ileterek, Neçirvan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi Başkanı olmasının Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın istikrar ve ilerlemesine vesile olmasını diledi.

Amiri, Erbil ile Bağdat arasında sorunların çözümü ve terörle mücadele konusundaki koordinasyon ve dayanışmanın güçlenmesini umduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ise, Amiri’ye teşekkür ederek, Erbil ile Bağdat arasında daha çok dayanışma ve ortak çalışmalar için çaba göstereceğini dile getirdi.

Neçirvan Barzani, sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin önemine vurgu yaptı.