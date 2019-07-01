BASIN ÖZETİ - 1 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Trump’tan ‘tarihi’ adım
Ankara: Meşru hedef olursunuz
Yoksulluk yüksek
Acı hiç ara vermedi
Osaka’da CEO’lar mutabakatı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Davutoğlu: Çözülme tehditle durmaz
Tarladaki mısır altını solladı
Twitter diplomasisi
Sınırı aşan ilk adım
‘Vatandaşlarımızı bırakın yoksa meşru hedef olursunuz’
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘Demokratik anayasa sürecini başlatmalıyız’
Davutoğlu köprüleri atmıyor
Elektrik artık yüzde 15 daha pahalı
Gerçek sorumlular yargılansın
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Türkiye’den Hafter’e ültimatom
Trump Kuzey Kore’de
S-400 üç Patriot eder
Erdoğan: Pazarlıkta çetin olmayı severim
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ve ipler kopuyor
Güvenli bölge için kritik adım
Batmanlı kadınlardan ırkçılığa en güzel gol
‘CHP Kürt sorununda çözüm perspektifi ortaya koyacak’
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
G-20 çatışma mı getiriyor?
Kredi kartı azami faizi düşürüldü
‘Türkiye son 10 yıldır problemleriyle yüzleşmiyor’
Bütçe açığı için sanayiciye yüklenilmesin
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Gerçek sorumluları yargılayın
‘Sistem zarar verdi’
Suçu insan kurtarmak
‘Başkanlık şimdi olsa geçmezdi’
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
AB’de ‘kahraman kaptan’ çatlağı
Erdoğan Osaka’dan uyardı
‘Türkleri bırakın yoksa vururuz’
Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD Başkanı
Kurmaylarına karşı Ankara’yı destekledi
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