Türkiye

BASIN ÖZETİ - 1 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 1 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Trump’tan ‘tarihi’ adım

Ankara: Meşru hedef olursunuz

Yoksulluk yüksek

Acı hiç ara vermedi

Osaka’da CEO’lar mutabakatı


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Davutoğlu: Çözülme tehditle durmaz

Tarladaki mısır altını solladı

Twitter diplomasisi

Sınırı aşan ilk adım

‘Vatandaşlarımızı bırakın yoksa meşru hedef olursunuz’


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘Demokratik anayasa sürecini başlatmalıyız’

Davutoğlu köprüleri atmıyor

Elektrik artık yüzde 15 daha pahalı

Gerçek sorumlular yargılansın


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Türkiye’den  Hafter’e ültimatom

Trump Kuzey Kore’de

S-400 üç  Patriot eder

Erdoğan: Pazarlıkta çetin olmayı severim


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ve ipler kopuyor

Güvenli bölge için kritik adım

Batmanlı kadınlardan ırkçılığa en güzel gol

‘CHP Kürt sorununda çözüm perspektifi ortaya koyacak’


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

G-20 çatışma mı getiriyor?

Kredi kartı azami faizi düşürüldü

‘Türkiye son 10 yıldır problemleriyle yüzleşmiyor’

Bütçe açığı için sanayiciye yüklenilmesin


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Gerçek sorumluları yargılayın

‘Sistem zarar verdi’

Suçu insan kurtarmak

‘Başkanlık şimdi olsa geçmezdi’


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

AB’de ‘kahraman kaptan’ çatlağı

Erdoğan Osaka’dan uyardı

‘Türkleri bırakın yoksa vururuz’

Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD Başkanı

Kurmaylarına karşı Ankara’yı destekledi

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