Rusya ve Çin'den BMGK'da İdlib vetosu

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Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etti.

Almanya, Belçika ve Kuveyt’in tarafından İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden ateşkes kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) oylamaya sunuldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan Rusya ve Çin oylanan tasarıyı veto etti.

ABD dahil BMGK üyesi birçok ülkenin onayladığı tasarı Rusya ve Çin’in vetosuyla rafa kalktı.

RUSYA'DAN İDLİB TASARISI

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya ise kendi tasarısını oylamaya sunacak.

Rusya'nın tasarısına bir diğer daimi üye Çin de destek veriyor.

Rus tasarısında da çatışmaların derhal sona ermesi talep ediliyor, ancak "terörist gruplarla bağlantılı kişi ya da gruplara yönelik askeri operasyonların ateşkes kapsamı dışında tutulması” vurgusu yapılıyor.