Başkan Barzani’den zanlıların yakalanmasıyla ilgili açıklama

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, başkent Erbil'deki restoran saldırısının zanlılarının yakalanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm taraflara; sorunlarını Kürdistan’a taşımamaları ve Kürdistan halkının zarar görmesine sebep olmamaları için çağrıda bulunuyorum” dedi.

Başkan Mesud Barzani, Erbil'deki restoran saldırısı zanlılarının Asayiş ve Anti Terör Güçleri tarafından yakalanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Başkan Barzani, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çarşamba günü (17.07.2019) Erbil’de bir restoranda gerçekleştirilen ve bir Türk diplomat ile 2 Kürdistan vatandaşının yaşamını yitirdiği terör saldırısından sonra bugün Asayiş ve Anti Terör Güçleri baş zanlı ve bir yardımcısını yakaladı.

Zanlıları en kısa sürede yakalayan Kürdistan’ın Asayiş, Anti Terör Güçleri ve emniyet kurumlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Gurur duyulacak bir iş başardılar.

Ayrıca emniyet güçlerine yardım ve desteklerinden dolayı değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kürdistan halkı ve emniyet kurumları, Kürdistan’ın bir terör yuvası olmayacağını ve hiçbir suçlunun kaçamayacağını bir kez daha kanıtladılar.

Tüm taraflara; sorunlarını Kürdistan’a taşımamaları ve Kürdistan halkının zarar görmesine sebep olmamaları için çağrıda bulunuyorum.”

Başkent Erbil’de bir restoranda gerçekleştirilen ve bir türk diiplomat ile2 Kürdistan Bölgesi vatandaşının yaşamını yitirdiği saldırının baş faili olduğu belirtilen Mazlum Dağ ile kendisine yardım eden Muhammed Bisıksız, Erbil Emniyet Müdürlüğü ve Kürdistan Anti Terör Güçleri’nin (Kurdistan CT) ortak operasyonuyla yakalandı.

17 Temmuz Çarşamba günü öğlen saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu personeli Osman Köse ile Kürdistan Bölgesi vatandaşları Neriman Osman ve Beşdar Ramazan yaşamını yitirmişti.