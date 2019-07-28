Taliban'a hava saldırısı: 10 ölü

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Afganistan'ın Cavand ilçesinde düzenlenen İHA saldırısında 10 Taliban mensubu öldürüldü.
Afganistan'ın Badgis vilayetine bağlı Cavand ilçesinde 10 Taliban mensubu İHA saldırısı sonucu öldürüldü.
Ülke basınında yer alan habere göre, Badgis Vali Yardımcısı Faiz Muhammed Mirzada, Cavand ilçesinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 10 Taliban mensubu öldürüldüğünü söyledi.
Mirzada, örgüte ait araç, silah ve mühimmatın da yok edildiğini belirtti.
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