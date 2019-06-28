ABD'den Maduro'nun oğluna yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'yı yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'nın yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Açıklamada yaptırıma ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan ABD basınına konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey yetkili Guerra'ya uygulanan yaptırımın, Karakas hükümetindeki yolsuzlukları ortaya çıkarma çabalarının bir parçası olduğunu söyledi. Yetkili, "Maduro'nun bölgede, Venezuela'nın tüm kurumlarında ve özellikle Ulusal Meclis'te yaptığı yolsuzluğun büyüklüğüne dikkati çekmeye ve sona erdirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise Nicolas Maduro'nun Venezuela halkını bastırmak için oğlu Guerra'yı kullandığını savunarak "Venezuelalılar acı çekerken, sahte seçimler üzerine kurulan Maduro rejiminin iç halkası yaptığı yolsuzluklarla lüks içinde yaşıyor" yorumunu yaptı.

Ulusal Anayasa Meclisi üyesi olan Guerra, aynı zamanda Başkanlığa ait Özel Müfettişler Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor.