Almanya’ya ‘Asker gönder’ çağrısı

HABER MERKEZİ

İran’ın İngiltere bandıralı tankeri alıkoymasından sonra Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin Hürmüz Körfezi’ne askeri göndermesi tartışmaları Almanya’da da sürüyor.

İngiltere’nin çağrısına hükümet henüz bir cevap vermezken, Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Almanya’nın körfeze asker göndermesi gerektiğini söyledi.

Wolfgang Ischinger, “Gemilerin serbest dolaşmasına en çok da dünyanın en büyük ihracatçısı olan Almanya’nın ihtiyacı var. Eğer şimdi AB Hürmüz Körfezi’ne askeri misyon gönderilmesini tartışıyorsa, Almanya yedek kulübesinde oturup da bu tartışmaları izlemekle kalmamalı” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu’nun özel toplantısında askeri misyon gönderilmesiyle ilgili bilgi verdi.

Basında yer alan, Maas’ın askeri misyona Almanya’nın destek olacağı yönde görüş belirttiği haberleri ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

“HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Ancak Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, askeri gemilerin bölgeye gönderilmesine sıcak bakıyor.

CDU’nun önemli isimlerinden Röttgen, Twitter’dan, “Denizlerde serbest dolaşım uluslararası hukukun temel taşını oluşturur. Çıkarlarımız tehdit altındaysa, onları korumak için bir şeyler yapmaya hazırlıklı olmalıyız” paylaşımıyla asker göndermek gerektiğinin mesajını vermişti.

Almanya Savunma Bakanı ve CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer de asker gönderilmesine sıcak bakan isimler arasında bulunuyor.