Hırvatistan alev alev: 10 bin kişi tahliye edildi

Yeni hükümet ve yeni Türkiye siyaseti

Türkiye’deki siyasi iktidar ile kurulan ilişkilerin hayati değer taşıdığının bilinciyle, bunu hiç unutmadan ve bu politikaya sadık kalarak Türkiye’nin diğer güçleri ile ilişki kurmak hem mümkün hem de elzemdir