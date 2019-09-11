Dicle Nehri’nde bombardıman!

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Irak'ta görev yapan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Dicle Nehri üzerinde yer alan ve terör örgütü DAİŞ mensupları tarafından kontrol edilen küçük bir adaya hava saldırısı düzenledi.

Koalisyon güçleri, ABD savaş uçaklarının Irak'ta Dicle Nehri üzerinde terör örgütü DAİŞ kontrolünde olan bir adaya yaklaşık 40 ton mühimmatla bombaladığını duyurdu.

Twitter üzerinde yapılan duyuruda F-15 ve F-35 savaş uçaklarının DAİŞ'in kontrolünde olan adaya 40 ton bomba atıldığı bilgisi paylaşıldı.

Twitter’de paylaşılan bir videoda Dicle Nehri üzerindeki adaya halı bombardımanı düzenlendiği ve bombalamanın ardından patlamalar ve mantar benzeri bulutlanma olduğu göze çarpıyor.

Iraklı anti-terör birliklerinin de saldırıyı karadan izlediği belirtildi.

Bağdat yakınlarında yer alan Qanus Adası'nı hedef alan bombardımanın geçtiğimiz salı günü düzenlendiği aktarıldı.