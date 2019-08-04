Neçirvan Barzani BM Temsilcisi ile Şengal’i görüştü

K24 - DUHOK

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşmiş Milletler’in (BM) Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Duhok’ta gerçekleşen görüşmede, Şengalli göçzedelerin sorunlarının çözümü ve bölgesel güvenlik konusu da ele alındı.

BM’nin Irak Özel Temsilcisi’nin Şengal bölgesini ziyaretiyle ilgili bilgi verdiği görüşmede, Şengal’de güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemine değindi.

Evlerini terk etmek zorunda kalmış Şengallilerin tekrar evlerine dönmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulmasının konuşulduğu görüşmede Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de, Şengalli mağdurların yaralarının sarılması için tüm çabayı göstereceklerini ifade etti.