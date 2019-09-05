Başkan Barzani ile Sünni lider son gelişmeleri görüştü

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Selahaddin’deki konutunda Irak Parlamentosu Eski Başkanı ve Reform İçin Sivil Toplum Partisi Genel Sekreteri Selim Cuburi ile bir araya geldi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kürdistan ve Irak İlişkileri Ofisi Sorumlusu Ali Hüseyin’in de katıldığı görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeler masaya yatırıldı.

Görüşmede, Irak Parlamentosu eski Başkanı Selim Cuburi, Başkan Mesud Barzani ve KDP’nin siyasi istikrar ve sivil devletin inşa edilmesi sürecindeki rolünün büyük olduğunu ifade etti.

Taraflar arasındaki ilişkilerin devam etmesine vurgu yapılan görüşmede, Irak Parlamentosu’nda siyasi koordinasyon içerisinde hareket edilmesi gerektiğine işaret edildi.