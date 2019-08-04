HTŞ: Ateşkese uyacağız ancak...

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Suriye'nin İdlib bölgesinde yürürlüğe giren ateşkese eski adı El- Nusra olan Heyet Tahriri Şam (HTŞ) , ilan edilen ateşkese şartlı olarak uyacağını açıkladı.

Suriye rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şartlı ateşkes ilan etti.

Ateşkes, silhalı radikal grupların söz konusu bölgesden 20 kilometre çekilmesi, ağır ile orta ağırlıktaki silahların tahliyesi ve Soçi Anlaşmasına uyulması şartıyla yürürlüğe girdi.

Şam yönetiminin yanı sıra Türkiye destekli 23 ÖSO grubunun çatısı konumundaki Ulusal Kurtuluş Cephesi de ateşkes kararına uyacaklarını açıkladı. Ateşkes ile birlikte yaralıların tedavisiyle ilgileneceklerini duyuran Ulusal Kurtuluş Cephesi, ateşkes sürecinde 'elleri tetikte olacakları' ve 'olası bir saldırıda anında karşılık verecekleri' açıklamasında bulundu.

El Kaide'nin Suriye kolu olan Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) ise ateşkese şartlı destek verdi.

Ancak, HTŞ lideri Ebu Muhammed el Cevlani, İdlib’de şu anki ateşkesin Astana ile bir ilgisi olmadığını da belirtti. Cevlani, ayrıca Astana Anlaşması’nı 'şehitlerin kanına ihanet' olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan HTŞ, İdlib'deki ateşkes anlaşması ile ilgili, Suriye rejiminin almış olduğu ateşkes kararına güvenmediklerini, İdlib bölgesinde saldırı olması halinde anında karşılık vereceklerini, aksi takdirde saldırı yapmayacaklarını açıkladı.

Öte yandan örgüt, silahların bölgeden çekilmesi ile ilgili ise açıklama yapmadı.