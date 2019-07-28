Suriye’den Irak’a 32 bin kişi aktarılıyor

K24 - ERBİL

Bugün Suriye’den 32 bin kişinin, Irak’ın Ninova Vilayeti’ne karayoluyla geçiş yapacağı bildirildi.

Şengal Kaymakamı Mehma Xelil yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki saatlerde 32 bin kişinin, Suriye’deki sığınma kamplarından Ninova’daki sığınma kamplarına aktarılacak” diye belirtti.

Açıklamada, Rabia Sınır Kapısı’ndan geçiş yapacak olan kişilerin Ninova’nın güneyindeki Hamam Ali ve Cide kamplarına yerleştirileceği, bunların bir kısmının, 2014 Ağustos ayında DAİŞ tarafından kaçırıldıktan sonra kurtarılan Ezidi kadın ve çocuklar olduğu kaydedildi.

Irak hükümetine uyarıda bulunan Mehma Xelil, “Bütün bu kişilerin Irak’a getirilmesi, zaman ayarlı bomba mahiyeti taşımaktadır. Zira DAİŞ’in tekfir zihniyetini taşımaktadırlar. Bu şekilde gençlerin zihinlerini zehirleyebilir ve topluma kalıcı zararlar verebilirler” ifadelerini kullandı.

Iraklı Şii dini mercii olan Ali Sistani, Iraklı siyasi güçleri ile Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerine çağrıda bulunan Mehma Xelil, bazı çıkarlar doğrultusunda yapılan bu naklin durdurulmasını istedi.