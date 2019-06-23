Uzaya ‘atomik saat’ fırlatılıyor

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yarın Falcon Heavy Roketi ile yeni atomik saatini yörüngeye gönderecek.

NASA’nın Jet İtme Laboratuvarı (Jet Propulsion Laboratory) tarafından geliştirilen Derin Uzay Atomik Saati (Deep Space Atomic Clock), dünyada ve GPS hizmeti sağlayan uzaydaki uydularda bulunuyor.

NASA, yaptığı açıklamada yeni atomik saatin, uzay araçlarının uzak nesnelere olan seyrinin daha otonom hale getireceğini bildirdi.

Bilim insanları, yeni Derin Uzay Atomik Saat’in, uzay araçlarının dünyayla çok fazla iletişime geçmeden seyahat edebilmesini sağlayacağını umut ediyor.

NASA’ya göre, uzay aracının konumunu çok düşük hata payıyla öğrenmek için saniyenin milyarda birini ölçebilen kesin saatlere ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca saatlerin oldukça stabil de olması gerekiyor.

NASA, yaptığı açıklamada, modern saatlerde kullanılan kuvars kristalli osilatörün uzay da çok fazla stabil kalamayacağını, 6 hafta sonra milisaniyeler oynayabileceğini söyledi. Bu milisaniyelik oynama az gibi görünse de ışık hızında hareket eden sinyallerde 300 kilometrelik bir mesafeye denk geliyor.

Ayrıca NASA’ya göre, saatin tam bir saniye kayma yaşaması için 10 milyon yıl geçmesi gerekecek. Üstelik Derin Uzay Atomik Saati, bu tarz çevresel değişimlerin öznesi olmayacak GPS uydularında kullanılan saatlerden 50 kat daha stabil olacak. (Kaynak: Space, Webtekno)