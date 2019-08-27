Başkan Barzani'den Kuveyt Emiri'ne mesaj

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın (90) sağlık durumu hakkında bilgi almak için Kuveyt’in Erbil Başkonsolosluğu’na temsilcisini gönderdi.

Kürdistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami, Başkan Mesud Barzani’yi temsilen Kuveyt’in Erbil Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti.

Kuveyt’in Erbil Başkonsolosu Ömer el-Kindiri’den Kuveyt Emiri’nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Hewrami, Başkan Barzani’nin şifa dileklerini iletti.

Kürdistan Bölgesi ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapılan görüşmede, Kuveyt’in Kürtler ve Kürdistan’la ilgili meşru taleplere karşı tutumunun takdire şayan olduğu ifade edildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki mültecilere vermiş olduğu destekten ötürü de Kuveyt’e teşekkür edildi.