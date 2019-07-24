Gulale’de DAİŞ hareketliliği

K24 - GULALE

Terör örgütü DAİŞ mensupları Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi kapsamındaki bölgelerden Gulale’nin (Celevla) Islah köyüne saldırdı.

K24 muhabiri, DAİŞ’in, Gulale ilçesinin Şeyh Bave bölgesindeki Islah köyüne saldırdığını ve çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Saldırı esnasında DAİŞ’in köylülere ait bir tanker ve traktörü yaktığı kaydedilirken, Irak Ordusu’na bağlı güçlerin köye intikal ettiği belirtildi.

DAİŞ’lilerin Irak güçlerinin köye gelişinin ardından bağ ve ormanlık alanlara kaçtığı bildirilirken, Irak güçlerinin DAİŞ’lilerin kaçtığı alanlara girmediği ifade edildi.

Diyala ilinin Xaneqin ilçesine bağlı Gulale kasabasının Islah köyünde Araplar oturuyor.

Geçtiğimiz 2 hafta içerisinde Gulale sınırları içerisinde patlama ve terör saldırılarından ötürü 11 kişi yaşamını yitirdi.