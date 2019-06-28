Trump'tan G-20 Zirvesi'nde İran vurgusu

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Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında Japonya, Hindistan ve Almanya başbakanları ile ayrı ayrı görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın ajandasında ikili ticari ilişkiler ve İran konusu öne çıktı.

ABD Başkanı Trump, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesinde sırasıyla Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeler gerçekleştirdi.

İran ile ilgili konuları ele alacaklarını kaydeden Trump, "Acelemiz yok, zamanı istedikleri gibi kullanabilirler. Kesinlikle bir zaman baskısı yok. Umarım bir sonuç verir. Sonuç verirse çok iyi, vermezse ne olacağını zaten duyacaksınız" şeklinde konuştu.

Daha sonra Beyaz Saray, Trump'ın Abe ve Modi ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede "İndo-Pasifik bölgesinin serbest ve açık bir bölge" olması konusunda üç ülkenin mutabık olduğunu ve bu ülkeler arasında donanma alanında güçlü bir işbirliği bulunduğunu yazılı bir açıklamayla duyurdu.

TRUMP-MERKEL GÖRÜŞMESİ

Abe ve Modi'den sonra Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelen Trump, Merkel için "değerli bir arkadaş" ve "harika bir kişi" ifadelerini kullandı.

Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan Merkel arasındaki görüşmede, İran'ın Ortadoğu'daki tehlikeli eylemleri, Libya ve Sahel bölgesinin istikrara kavuşturulması ve Ukrayna'daki ekonomik reformun desteklenmesi de dahil birçok konu ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP İLE PUTİN GÖRÜŞMESİ

Ayrıca G-20 Zirvesi’nde Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, Putin’den ülkesinden seçimlere karışmamasını istediği öğrenildi.

Görüşme öncesi liderler basına poz verirken bir gazeteci, Trump’a "Rusya’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalesini gündeme getirecek misiniz?” sorusunu yöneltti.

Trump bu soruya “evet, elbette” diye yanıt verdi. Trump’ın daha sonra Putin'e "Seçimlerimize müdahale etme" dediği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, bugünkü temasları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile de bir araya gelecek.