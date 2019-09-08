Kerkük’te 2 ayrı patlama!

K24 - KERKÜK

Kerkük’te akşam saatlerinde meydana gelen 2 ayrı patlama sonucu 6 kişi yaralandı.

K24 Kerkük muhabirinin verdiği bilgiye göre, Kerkük’te akşam saatlerinde iki ayrı patlama yaşandı.

1 Haziran ve Hazra mahallelerinde meydana gelen patlamalarda 6 kişi yaralandı.

Öte yandan, Kerkük Polis Sözcüsü Kamil Veysi tarafından K24’e yapılan açıklamada, patlamalardan birinin Hüseyniye yakınlarında meydana geldiği, diğerinin ise gençlik merkezi yakınlarında yaşandığı ifade edildi.

Patlamaların yaşandığı bölgelerde güvenlik yetkilileri tarafından incelemelerin sürdürüldüğü kaydedildi.