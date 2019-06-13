Kürdistan

Kılıçdaroğlu’ndan Neçirvan Barzani’ye tebrik

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Kılıçdaroğlu’ndan Neçirvan Barzani’ye tebrik
Neçirvan Barzani Kemal Kılıçdaoğlu

K24 - ERBİL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’yi yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Yeni görevine başlaması dolayısıyla Neçirvan Barzani’yi arayan Kemal Kılıçdaroğlu, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı görevinde başarılar diledi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki seçimlerin başarılı geçmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Neçirvan Barzani’ye, ileride Türkiye’ye yapacağı ziyaretlerde kendisiyle bir araya gelmek istediğini aktardı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de tebrik telefonundan dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilere de vurgu yaparak, yapacağı ziyaretlerde Kılıçdaroğlu’yla bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi.

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