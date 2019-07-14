Mesrur Barzani’den Türkiye’ye çağrı

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye’ye çağrıda bulunarak, Kürdistan Bölgesi’nden giden yolcular için zorluk çıkarılmamasını istedi.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı kabul eden Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye’nin, Kürdistan Bölgesi’nden giden yolculara zorluk çıkarıp, uzun süren araştırma uygulamalarına son vermesini talep etti.

Türkiye’nin Erbil Büyükelçisi Hakan Karaçay’ın da hazır bulunduğu görüşmede Başbakan, Türkiye’deki havalimanlarında Kürt yolculara sıkıntı çıkarılmaması çağrısında bulundu.

Kürdistan Bölgesi’nden Türkiye’ye giden yolcular daha önce K24’e yaptığı açıklamada, havalimanlarında sadece kendilerine sıkıntı çıkarıldığını açıklamıştı.

Yolcular, telefon ve pasaportlarının alındığını ve uzun süre araştırma yapıldığını belirtmişti.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Turizmci Raber Gaz ise, söz konusu uygulamanın Kürdistan Bölgesi’nden çok Türkiye’ye zarar verdiğini ifade etti.

Gaz, Türkiye’nin ekonomik gelirinin önemli bir bölümünü turizmden elde ettiğine dikkat çekti.