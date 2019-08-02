Rusya: Türkiye’ye İdlib’de yardıma hazırız

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye’nin İdlib konusunda üstüne aldığı yükümlülükleri yerine getirmesi için yardıma hazır olduklarını söyledi.

Kremlin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da, “Türkiye, Soçi memorandumu (Soçi mutabakatı) ile bu hususta kendi üstüne birtakım yükümlülükler almış durumda. Bunu kendi başlarına yapamıyorlarsa, onlara yardım edeceğimize güvenebilirler” açıklamasında bulundu.

Lavrentyev şöyle devam etti: “Nursultan’da düzenlenen Astana görüşmelerinde muhalifler ile de şunu konuştuk: Heyet Tahrir el Şam ve İdlib’deki diğer radikaller ile mücadele için Rusya’dan yardım istiyorlarsa ve bu yardım onlara gerekliyse, bizi arayabilirler ve biz de onlara yardım edebiliriz.”

Rusya Özel Temsilci’den hemen önceyse, Suriye’nin BM Özel Temsilcisi Beşar Caferi İdlib’deki yükümlülüklerini yerine getirmesi için Türkiye’ye elini çabuk tutma çağrısı yapmıştı. İdlib için yeni alınan ateşkes kararının da Türkiye’ye bir çağrı niteliği taşıdığını ifade eden Caferi, ‘sabırlarının sonsuz olmadığı’ uyarısında bulunmuştu.

Caferi’nin bu açıklaması, Suriye ordusunun İdlib için dün gece ateşkes kararı almasını izlemişti.

Öte yandan, Rus Özel Temsilci Lavrentyev Astana üçlüsü liderlerinin bir sonraki zirvesininse 11 Eylül’de Ankara’da yapılmasını planladıklarını doğruladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani son olarak 14 Şubat’ta Soçi’de bir araya gelmişti.