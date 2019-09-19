Rusya: Suçlamalar bölgede gerginliği arttırır

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan petrol tesislerine düzenlenen saldırıya dair soruşturma sürecinin objektif olmasının önemine işaret ederek, "Delillerle desteklenmeyen suçlamalar, meseleyi çözmek yerine sorunlu olan bölgede gerginliği arttırır" dedi.

Lavrov ile Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, Rusya’nın başkenti Moskova'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıyı değerlendiren Lavrov, "14 Eylül'de düzenlenen saldırıdan endişeliyiz" diye konuştu.

Lavrov, saldırıya dair tarafsız ve kapsamlı soruşturmanın yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Soruşturma sürecinin objektif olması önemli. Delillerle desteklenmeyen suçlamalar, meseleyi çözmek yerine sorunlu olan bölgede gerginliği arttırır" ifadesini kullandı.

TANSİYONU YÜKSELTEN SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların, Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, “İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine” yönelik iddialarını, “ABD'li yetkililerin, İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez” sözleriyle reddetmişti.