Soylu'dan 'İstanbul'a kayyum' yanıtı: Pazar günü açıklayacağım

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Süleyman Soylu, İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna, "Pazar sabahı açıklayacağım" yanıtını verdi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtla.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Soylu, "İstanbul seçmenin kendisine vermiş olduğu reyi, bölücülere sormak lazım. Türkiye'nin yıllarca canını acıtan terör örgütüne oradaki çocuklara annelere göstermediği şefkati göstermeyenlere sormak lazım" dedi.

Soylu, bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna, "Pazar sabahı açıklayacağım" yanıtını verdi.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verilen talimatla Yenikapı'da sergilenen araçlara ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, "Belediye işi şov işi değildir. Bir kamu zararı varsa biz buna bakarız. Kamu zararı oluşturabilecek şekilde sergilenmiştir. Hizmetten çekilmişti" ifadelerini kullandı.

Soylu şöyle devam etti:

"Yani hizmetten çekilmişlerdir. Eğer bunlar hizmete gerekli değillerse yapman gereken bir eksiltme ortaya koymaktır. Kamu zararına bir şey yapıyorsa, bu da bizim sorumluluğumuzdur, onu da inceleriz."