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Hindistan tarafından özel statüsü kaldırılan ve sonrasında bölgede yaşayanların iletişim ve hareket özgürlüğünün kısıtlandığı Keşmir'de 10 gündür telefon ve internet bağlantısı yok.

Delhi'den Keşmir'deki yakınlarına ulaşmayı deneyenler bir haftadan uzun süredir onlarla konuşamadıklarını söyledi.

Keşmir'den arama yapmak isteyenler ise devlet dairelerindeki kısıtlı telefonları kullanmak için saatlerce bekletiliyor.

Hindistan Cammu'daki kısıtlamaları görece hafifletti ancak Keşmir'deki haberleşme kısıtlamasına ilişkin emrin yerine getirilmeye devam edeceği açıklandı.

Pakistan'ın bağımsız günü nedeniyle Keşmir'de kontrol sıkılaşırken polis Keşmir'in merkez kenti Srinagar'da protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Keşmir'i 5 günlük ziyareti ardından konuşan aktivist Kavita Krisfnan, bölgede ekonominin durma nokta geldiğini ve insanların en yakındaki köye ve hatta hastaneye bile gidemediğini söyledi.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILDI

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslikle yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e, "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor. (Kaynak: Euronews)