Kurdistan24’ten kamuoyuna açıklama

K24 - ERBİL

Kurdistan24, Rojava’daki ofislerinin kapatılmasıyla ilgili, “Rojava yönetimi tarafından çalışmalarımızın engellenmesi, basın özgürlüğü ve demokrasi prensiplerine aykırı olduğu gibi, yönetim şekli, birey özgürlüğü, medya çalışmaları ve siyaset açısından kötü ve endişe verici bir işarettir ki bu anlamda Rojava yöneticilerine eleştiriler yöneltimektedir. Bu durum da bir belge niteliğindedir” açıklamasında bulundu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kurdistan24 Kuruluşu’ndan açıklama:

Kürdistan Gazeteciler Sendikası, Suriye Kürdistan Gazeteciler Sendikası, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi, Freedom House Kuruluşu ve basın özgürlüğünü savunan örgüt ve kuruluşlara:

Kurdistan24 Araştırma ve Medya Kuruluşu, yıllardır Rojava’da, bölgedeki yönetimden resmi izin alarak mesleki prensipler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüştür.

İnsan hakları bildirisi, bütün uluslararası sözleşme ve anlaşmalar, basın ve ifade özgürlüğüne vurgu yapmaktadır. O bölgedeki birçok savaş cephesi ve karmaşa bölgesinde basın ekiplerimiz hayatlarını tehlikeye atarak uluslararası ajanslar için başlıca medya kaynağı olmuşlardır. Bir ayı aşkın süredir Rojava’daki bazı yöneticilerin kararıyla hiçbir somut gerekçe gösterilmeksizin kuruluşumuzun Rojava’da çalışma izninin dondurulması rahatsızlığa yol açmıştır.

Bu süre zarfında, çalışmalarımıza yeniden başlayabilmemiz için Rojava yönetimiyle yaptığımız görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Bu yüzden bütün taraflara; artık beklemeyeceğimizi, ofislerimizi kapatmak zorunda kalacağımızı ve Rojava’nın şehir, kasaba ve farklı bölgelerinde diğer medya kaynaklarından faydalanacağımızı ve bunun kendi isteğimiz doğrultusunda olmadığını bildirmek istiyoruz.

Rojava yönetimi tarafından çalışmalarımızın engellenmesi, basın özgürlüğü ve demokrasi prensiplerine aykırı olduğu gibi, yönetim şekli, birey özgürlüğü, medya çalışmaları ve siyaset açısından kötü ve endişe verici bir işarettir ki bu anlamda Rojava yöneticilerine eleştiriler yöneltimektedir. Bu durum da bir belge niteliğindedir.

Afrin’de yaşananlar, Minbic, Rakka, Deyr ez-Zor ve Suriye’nin diğer bölgelerinin kurtarılması sırasında muhabirlerimizin tarafsız çalışmaları, mesleki prensip gereğidir. Kameramanlarımız, Minbic, Afrin ve Rojava üzerindeki tehditleri uluslararası merkezlere iletmede, dünya medyasının yegane gözü ve kaynağı olmuştur. Muhabirlerimizin basın toplantıları, zirve, kongre ve uluslararası toplantılarındaki soruları, Kurdistan24’ün hiçbir zaman Rojava halkının çıkarlarına aykırı davranmadığının belgesidir. Aksine her zaman halkın çıkar ve talepleri doğrultusunda çalışmış, en iyi şekilde medya hizmeti sunmuştur. Bütün taraflar da; ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Kremlin Sarayı, Elysee Sarayı, Brüksel ve birçok başkentte muhabirlerimizin ne denli sorular sorduğunu bilmektedir.

Önümüzdeki dönemlerde, Rojava’daki çalışmalarımızda eskisi gibi medya ve mesleki prensiplerimize bağlı kalacağız, denge gözeterek olaylara yaklaşacağız ve bütün tarafların her konuyla ilgili görüşünü alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rojava halkının sorunlarına ve günlük problemlerine çalışmalarımızda öncelik vereceğiz.

Her ne kadar siyasi bir kararla uzaklaştırılmış olsak da izleyici, dinleyici ve okurlarımıza daha da yakın olacağız. Eskisi gibi olay ve gelişmeleri en kısa sürede, en iyi şekilde kamuoyuna ve dünyaya ulaştırıp onları vatandaşların dertlerinden haberdar edeceğiz.

Önümüzdeki süreçte de daha fazla işbirliği için, birçok kanal yoluyla mesaj, haber ve halkın talep ve sorunlarını ulaştırmaya devam edip farklı şekilde birlikte olmaya devam edeceğiz.

Kurdistan24 Kuruluşu Yönetimi

02/09/2019