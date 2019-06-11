ABD’den Hong Kong açıklaması: Endişe verici

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Hong Kong’ta şüphelilerin Çin’e sınırdışı edilmesine olanak tanıyacak yasayla ilgili protestolar sürerken ABD yönetiminden de tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, basın brifinginde yaptığı açıklamada uygulamanın Hong Kong’un uluslararası ilişkileri konusundaki özel statüsünü tehlikeye sokacağını söyledi.

Morgan Ortagus, şüphelilerin Çin’e iadesinin önünü açacak yasa tasarısı konusunda Amerika’nın derin kaygıları olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Hong Kong’ta Pazar günü yasaya karşı düzenlenen protestolara da atıfta bulunarak bunun halkın da söz konusu yasaya karşı olduğunu net biçimde gösterdiğini ifade etti. Pazar günü düzenlenen protestolara yüzbinlerce kişi katıldı.

Ortagus, “ABD, önerilen yasanın Hong Kong’un otonom yönetimine zarar vereceği ve bölgedeki insan hakları, temel özgürlükler ve demokratik değerlerin korunmasına zarar vereceği konusunda, Hong Kong’taki pek çok kişiyle aynı kaygıları paylaşıyor” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca söz konusu yasanın Hong Kong’un ticari ve iş dünyası açısından ilişkilerine de zarar verebileceğine dikkat çekti.

Hong Kong Başyöneticisi Carrie Lam’se yaptığı açıklamada yasayı savundu ve protesto ve uluslararası tepkilere rağmen tasarının arkasında duracağını söyledi.

Hong Kong 1997 yılında İngiliz idaresinden özel statü şartıyla Çin yönetimine devredilmişti. Söz konusu özel statü, Hong Kong’un Çin’den farklı olarak bağımsız yargı, temel özgürlükler ve basın özgürlüğü gibi konularda özel uygulamalara sahip olmasını sağlıyor.